Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92822
ALTIN
233.646
DOLAR
5.5885
STERLİN
7.3317
EURO
6.2720
Fikret Orman: Yeni teknik direktör kongreden sonra belli olacak
Fikret Orman: Yeni teknik direktör...
Trabzonspor’dan Novak için sakatlık açıklaması
Trabzonspor’dan Novak için sakatlık açıklaması
Ataşehir’de bahar, etkinliklerle kutlanacak
Ataşehir’de bahar, etkinliklerle kutlanacak
'Çikolata kisti', kadınların hamile kalmasını engelliyor
'Çikolata kisti', kadınların hamile kalmasını...
6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta heyecan başlıyor
6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta...

Karadeniz'de PKK'nın izi silindi

Karadeniz’de son 4 yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçlerinin operasyonlarına korucular ve halk tam destek verirken, insansız hava araçları (İHA) ile sürekli takip altında tutulan bölgeden kaçan teröristlerin izi silindi. Güvenlik birimleri, teröristlerden temizlediği Karadeniz'de teyakkuz halinde olmayı sürdürüyor.

Karadeniz'de PKK'nın izi silindi

Karadeniz’de son 4 yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçlerinin operasyonlarına korucular ve halk tam destek verirken, insansız hava araçları (İHA) ile sürekli takip altında tutulan bölgeden kaçan teröristlerin izi silindi. Güvenlik birimleri, teröristlerden temizlediği Karadeniz'de teyakkuz halinde olmayı sürdürüyor.

28 Mart 2019 Perşembe 15:25
8 Okunma
Karadeniz'de PKK'nın izi silindi

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki kamplarında özel eğitim alarak 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli-Erzincan kırsalı üzerinden Doğu Karadeniz’e gönderilen örgütün sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ teröristlerinin tamamı, son 4 yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve köy korucularının operasyonlarına Karadeniz halkının da desteğiyle büyük başarılar elde edildi.

ARANAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

İnsansız hava araçları destekli sürdürülen operasyonlarda, Karadeniz’e sansasyonel eylemler yapmak üzere gönderilen 22 kişilik sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ teröristin 15’i operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3’ü teslim oldu, 4’ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. 22 kişilik terörist gruba sonradan takviye gönderilenlerle birlikte öldürülen 16 teröristin 2’sinin İçişleri Bakanlığı’nca, 4 milyon lira ödüllü ‘kırmızı kategori’de, 6’sının ise 300 bin lira ödüllü ‘gri’ kategori ile aranan teröristlerden olduğu tespit edildi.

İZLERİ SİLİNDİ

Güvenlik güçlerinin operasyonlarına korucular ve halk tam destek verirken, insansız hava araçları (İHA) ile sürekli takip altında tutulan bölgeden kaçan teröristlerin izi silindi. Güvenlik birimleri, teröristlerden temizlediği Karadeniz'de teyakkuz halinde olmayı sürdürüyor.  Terör örgütü PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristlerin tamamen yok edilmesiyle, bahar döneminde Tunceli-Erzincan üzerinden yeni terörist grupların sızma girişiminde bulunabileceği ihtimali üzerine Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı bahar operasyonu yürütülüyor. Yeni terörist grupların, bölgede halk desteği alamadıkları, İHA ve askerlerin yoğun operasyonları sonucu adım atamaz hale geldikleri, Karadeniz'e tekrar gelmeye korktukları istihbarat birimlerince tespit edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı özel timler, bölgede sürekli teyakkuzda olurken, yayla evlerinden erzak çalınmasını önlemek içinde sıkı takip sürüyor. 

TRABZON-GÜMÜŞHANE SINIRINDA OPERASYON

Trabzon’un Maçka ilçesi ve Gümüşhane’nin Torul İlçesi kırsalında komando birlikleri, dağları didik didik arıyor. Bölgede teröristlerin geçiş güzergahlarına pusu atan komandolar, hırsızlık olup olmadığı yönünde yayla evlerini kontrol ediyor. Operasyonların bölgede belirli aralıklarla süreceği öğrenildi. 

ORGENERAL ÇETİN, KARADENİZ'DE

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karadeniz'de askeri birlikleri denetledi. Orgeneral Çetin’e, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit eşlik etti. Orgeneral Çetin, askeri birliklerin yanı sıra bölge illerin valileri ile de bir araya geldi. 

DHA

Son Güncelleme: 28.03.2019 16:13
Anahtar Kelimeler:
PKKKaradeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dönmez: Akdeniz'de oldubittiye izin vermeyiz
Bakan Dönmez: Akdeniz'de oldubittiye izin vermeyiz
Lastik Yol Yardım
Lastik Yol Yardım
Araç Takip Sistemleri
Araç Takip Sistemleri
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
MİT ve TSK'dan, PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
MİT ve TSK'dan, PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
Feyzioğlu: HSK'nın yapısını günü geldiğinde değiştirmek zorundayız
Feyzioğlu: HSK'nın yapısını günü geldiğinde değiştirmek zorundayız
Yenikapı'da Cumhur İttifakı mitingi için toplanmalar başladı
Yenikapı'da Cumhur İttifakı mitingi için toplanmalar başladı
Yenikapı'da Cumhur İttifakı mitingi için toplanmalar başladı
Yenikapı'da Cumhur İttifakı mitingi için toplanmalar başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans