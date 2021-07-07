KARABAĞ ZAFERİ İSTANBUL’DA KUTLANDI

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL

İsimlerin katıldığı kutlama törenine Karabağ Savaşında yaralanan bir grup gazi de katıldı. Gaziler salona girerken misafirler onları ayakta alkışlarla karşıladı. İstanbul Retaj Royal Hotel’ de gerçekleşen törende pek çok sanatçı sahne aldı. Gülistan Aliyeva, Elçin Caferli, Saide Guliyeva, Zülfü Esedzade, Bayram Kubatlı, Nasır Kerimi, Ahmed Ahmedov ve Yılmaz Yıldırım söyledikleri Karabağ şarkılarıyla davetlilere duygulu saatler yaşattılar.



Azerbaycan Milletvekili Sabir Rüstemhanlı’nın da katıldığı törende Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlayan bazı isimlere teşekkür plaketi verildi.



İpekyolu Kamu Diplomasisi Başkanı Seyfullah Türksoy, “Karabağ savaşı başladığı zaman kamuoyuna bir söz vermiştim. Karabağ işgalden kurtulduğu zaman İstanbul’da kutlama programı yapmaya karar vermiştim. Bugün o sözümüzü tuttuk. Şimdiki hayalim ise Türk Dünyasının önemli isimlerini Şuşa’da buluşturmak. Allah o günü de bize nasip etsin” dedi. Törende teşekkür plaketi alan bazı isimler ise şöyle:



1- Sabir Rüstemhanlı ( Milletvekili)

2- Tenzile Rüstemhanlı ( ATEV Başkanı)

3- Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Kafkas Üniversiteler Birliği Başkanı)

4- Prof. Cemal Okuyan

5- Dr. Ahmet Aydın - Adnan Menderes Üniversitesi

6- Murat Altun

7- Ramazan İzol ( Hayır Sever İş Adamı Kanaat Önderi )

8- TRT Avaz

9- Rufat Muratlı - Gazeteci

10- Elçin Lenberanski ( Aktivist)

11- Zeynel Abidin Kıymaz ( GAP Gazeteciler Birliği Başkanı)

12- Hamit Özpolat ( Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı)

13-Abdullah Yiğit ( 1453 Kral Medya Yönetim Kurulu Başkanı –Gazeteci )

14- Sabir Cabirzade

15- Sefer Karakoyunlu ( İSTAD Başkanı )

16- Ülker Memmedzade ( Gazeteci )

17- Letafet Alekberova ( TV programcısı )

18- Serkan Aksarı (Gazeteci)

19- Kamil Salduz ( Türkiye Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı )

20- Cahit Uğurlu ( Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Federasyonu Başkanı)

21- Mustafa Gürbüz ( Gazeteci)