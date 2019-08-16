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Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu

Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönemeye başladı. Gurbetçilerin dönüşü nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu

Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönemeye başladı. Gurbetçilerin dönüşü nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:02
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Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu

EDİRNE - Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için ana vatana gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Kara yoluyla gelerek, dönüş için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler, gümrük alanında yoğunluk oluşturdu. Çift sıra 2 kilometreyi geçen araç kuyruğu meydana geldi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gurbetçilerin dönüşlerinde sorun olmaması için önlemler alındığını ve tüm peronların açık tutularak, en kısa sürede işlemlerinin yapıldığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapıkuleGurbetçilerDönüş KuyruğuYaz Tatili
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