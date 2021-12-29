Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,895.03
ALTIN
725.70
DOLAR
12.68
STERLİN
17.07
EURO
14.35
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık otoparkı kiraya verecek
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık...
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi...
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi

29 Aralık 2021 Çarşamba 15:11
8 Okunma
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi

EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 22 milyon değerindeki uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir kaç gün arayla gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 125,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İlk operasyonda ekipler, Kapıkule'de sahaya bırakılan şüpheli paketi açarak içerisindeki maddeyi uyuşturucu analizine gönderdi. Analiz sonucu kokain olduğu belirlenen toplam 5,7 kilogram ağırlığındaki uyuşturucuya ilişkin kamera kayıtları incelendi. İncelemede X-ray taramasına sevk edilen bir araç sürücüsünün paketi sahaya bıraktığı tespit edildi. Bunun üzerine, araç sürücüsü sahada yakalanarak gözaltına alındı. 

ARAÇ ALTI KAMERA SİSTEMİYLE 78 KİLO ESRAR BULUNDU

İkinci operasyonda, Kapıkule'de pilot olarak uygulamaya konulan araç altı kamera sistemi sayesinde TIR’ın altında şüpheli paketlerin olduğu görüldü. X-ray tarama cihazına sevk edilen daha sonra da narkotik köpeklerle kontrol edilen TIR’ın dorsesinin altına gizlenen 78,3 kilogram esrar ele geçirildi.

TIR'IN ALTINDA PAKETLER TESPİT EDİLDİ

Son operasyona da yine araç altı kamera sistemi sayesinde bir TIR’ın altında şüpheli paketlerin olduğu tespit edildi. Kameralardan yapılan takipte TIR’ın sahadaki başka bir minibüse şüpheli paketleri aktardığı belirlendi. Olayla ilgili şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde paketlerin içerisinden 41,6 kilogram esrar çıktı.  

Operasyonlarda şüpheli görülerek aranan araçlardan birinde 55,2 kilogram denizhıyarı, bir TIR’da da ülkeye girişi yasak olan 1060 adet e-sigara ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca, muhtelif hastalıkların tedavisinde kullanılan 24 bin 879 ilaç, 780 plak, 1427 oto yedek parça, 214 enjektör kontrol vanası ile 40 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 22 milyon değerindeki uyuşturucu ve ticari eşyaya el konulurken, 3 kişi tutuklandı.

DHA

Son Güncelleme: 29.12.2021 15:24
Anahtar Kelimeler:
KapıkuleUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selde evlerinde mahsur kalan 8 kişilik aile, botla kurtarıldı
Selde evlerinde mahsur kalan 8 kişilik aile, botla kurtarıldı
Gökhan Gülbeyaz “Eski Değilim” diyor
Gökhan Gülbeyaz “Eski Değilim” diyor
Örnek Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin'e Kaymakam Kadir Duman'dan teşekkür plaketi
Örnek Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin'e Kaymakam Kadir Duman'dan teşekkür plaketi
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık otoparkı kiraya verecek
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık otoparkı kiraya verecek
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek
Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri, TSK'ya teslim edildi
ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri, TSK'ya teslim edildi
TBMM Başkanı Şentop: Üçüncü doz aşımı Turkovac oldum
TBMM Başkanı Şentop: Üçüncü doz aşımı Turkovac oldum

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma