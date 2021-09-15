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Kapıkule'de 2 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

15 Eylül 2021 Çarşamba 12:36
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Kapıkule'de 2 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

EDİRNE - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak sokulmak istenen 8 bin uyuşturucu hap, 34,5 kilo kehribar, lüks otomobil, bilgisayar parçaları ele geçirildi. Kaçak eşyaların piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan 8 şüpheli araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyonla uyuşturucu haptan oto yedek parçasına, bilgisayar işlemcisinden elektronik sigara cihazına, alkollü içecekten kehribara kadar binlerce kaçak eşyanın yurda girişi engellenmiş oldu.

YEDEK LASTİKTE 8 BİN UYUŞTURUCU HAP

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ekipler, uyuşturucu taşındığından şüphelenilen otomobili X-ray taraması sonrası narkotik dedektör köpekle de aradı. Bunun üzerine dedektör köpek, aracın bagajındaki yedek lastiğe tepki verdi. Yapılan aramada bu bölüme gizlenen paket içinde 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, başka operasyonda ise yurda giriş yapmak istenilen 3 TIR'da, lüks araçlara ait toplam 25 oto yedek parçası ele geçirdi.

Gümrük kapısında gerçekleştirilen aramada da 3 TIR, X-ray taramasından geçirildi. Tarama sonrası TIR'larda 259 bilgisayar işlemcisi, 65 şişe alkollü içecek ve 1884 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

1 MİLYON LİRALIK KEHRİBAR

Ekipler, sınır kapısında yaptığı son operasyonda, sahada terk edilmiş poşet içinde, piyasa değeri 1 milyon TL olan 35,5 kilo ağırlığında kehribar buldu. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, X-ray cihazına sevk edilen sürücünün yakalanacağını anladığından aracındaki kaçak eşyayı sahaya bıraktığı anlaşıldı. Yaklaşık 1 milyon Türk lirası değerindeki kehribara el koyulurken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. 8 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. Soruşturmalar sürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 15.09.2021 13:05
Anahtar Kelimeler:
KapıkuleKaçak EşyaKapıkule Sınır Kapısı
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