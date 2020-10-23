Kanuni Sondaj Gemisinin platform söküm çalışmaları başladı

İSTANBUL - Kanuni Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'nı geçerek Haydarpaşa Limanı'na demir atmıştı. Burada kulesi sökülecek olan 227 metre uzunluğunda ve 114 metre yüksekliğindeki gemi, Kasım ayının sonlarına doğru ilk sondaj görevi için yeniden Karadeniz'e doğru yola çıkacak. 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi için çalışmalar başladı. Geminin üzerinde bulunan platform, yanına getirilen dev vincin yardımıyla sökülüyor. Haydarpaşa Limanı'nda çalışmaların ardından Kanuni Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılacak. Çalışmalar havadan da footğraflandı.