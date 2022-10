KANDIRILAN KİM?

HABER: DİNÇER KARACALAR



Hepimizin kendimizi beğenmediği , eleştirdiği bazı yönleri vardır. Ne kadar kendimizle barışık olsak da biraz daha iyi, biraz daha ince, biraz daha fazla, biraz daha güzel, biraz daha zengin, biraz daha uzun vb. kelimelerinin geçtiği cümlelerimiz vardır. Her gün zamanımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimizi sosyal medya sanırım bu konuda ki en büyük tuzaklardan biri. Her türlü filtreli hayatları her gün seyredince, insanın gerçeklik kavramı değişmeye başlıyor ve ortaya koskoca bir yetersizlik kavramı çıkıyor. Kişiler kendi hayatlarını diğer takip ettikleri kişilerle mukayese ettikleri için ve ulaşamayacağı durumlar yüzünden ister istemez yetersiz ve eksik hissediyor.



Bedeninden , kendinden ve hayatlarından memnun olmayanlar, aslında kendi gerçekliğinden memnun olmayanlar sanal alemde kendilerini ve hayatlarını baştan yaratıyorlar. Bu sürekli eleştirilse de, psikologlar tarafından yazılıp çizilse de durumda çok bir değişiklik maalesef olmuyor. Bunun içim bir kenara attığınız taraflarınızı, kendinizi yetersiz hissettiğiniz parçalarınızı bulun, fark edin, onlarla barışın ve yargısızca kabul edin.



Kısacası kusurlu olmak için kendinize izin verin. Yaşamda önemli olan nasıl göründüğünüz, ne giydiğiniz, nerede oturduğunuz değil. Asıl olan yaşamı değerli kılan eylemlerinizdir, biriktirdiğiniz anılarınızdır, Yaşamı kendiniz için nasıl yaşadığınızdır. Bence güzel olmak demek kendin olmak demektir. Sürekli başkaları tarafından kabul görmemize gerek yok ,asıl temel ihtiyacımız kendimizi olduğumuz her haliyle kabul edebilmek.



Yaşam bize çalışır. Kim olmayı seçersek bize onun karşılığını yaşatır. Şimdi bir bak kendine, bırak dışarıyı kimin ne yaptığını, nasıl göründüğünü, ne düşündüğünü sen kim olmak istiyorsun? Nasıl var olmak istiyorsun? Bak içinden geçenlere, ifadelerine, inandıklarına, eylemlerine ve kendi hayatının kontrolünü eline al. Dışarıya değil içeriye bak çünkü dışarıda gördüğün her şey aslında senin yansıman.



Şimdi bir düşün ;Gerçek hayatta herkes aslında birbirinin asıl halini ve ne olduğunu gayet iyi biliyorsa bu sanal dünyada kandırılan kim peki ?



Sevgilerimle...