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Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

07 Mart 2022 Pazartesi 12:13
Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya noter huzurunda, eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirilecek.  Atama töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla 10 Mart’ta Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Törende kurayla kamu kurum ve kuruluşlarında avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara atama yapılacak. Bu atamayla bu güne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 63'e ulaşacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıKamuAtama
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