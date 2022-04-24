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Kamu personeli olmak isteyen 95 bin engelli sınava girdi 

ENGELLİ Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 81 ilde 94 sınav merkezinde yapıldı.

24 Nisan 2022 Pazar 15:26
Kamu personeli olmak isteyen 95 bin engelli sınava girdi 

İSTANBUL, (DHA)- Bu yılki sınava 95 bin 17 aday başvurdu. İstanbul'da sınava giren adaylara aileleri eşlik etti. Diğer sınavların aksine bu sınava geç kalan aday olmadı. 

Türkiye'de 81 il merkezinde saat 10.15'te tek oturum halinde başlayan sınavda toplam 60 soru yer aldı. Sınava ortaöğretim grubunda 58 bin 849, lisans grubunda 18 bin 319, ön lisans grubunda 17 bin 849 aday başvurdu. Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanırken, yanıtlama süresi, engel durumuna göre 20, 30 ve 40 dakika uzatıldı. Sınav sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.

AİLELERİ EŞLİK ETTİ

EKPSS adayları çoğunlukla yakınlarıyla birlikte sınav merkezlerine geldi. Beylikdüzü'ndeki Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu'na gelen adaylar üzerindeki saat, telefon, takı, anahtarlık veya ziynet eşyalarını emanete veya yakınlarına bırakmaları istendi. Diğer sınavların aksine bu sınava geç gelen aday olmadı. Sınava su ile girmek isteyenlerden şişelerin üzerindeki etiketi çıkarmaları istendi. Adayların sınava başlayacağına yakın sürede veliler bahçeden çıkarılırken, bazı aday yakınları sürekli dua etti.

DHA

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