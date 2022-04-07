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Kamu Başdenetçisi Malkoç: AB'nin mülteci tavrı utanç verici

07 Nisan 2022 Perşembe 14:29
Kamu Başdenetçisi Malkoç: AB'nin mülteci tavrı utanç verici

ANKARA - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Avrupa Birliği'nin (AB) bütün ülkeleri, Ukrayna'dan gelen bütün göçmenlere kapsını açmış durumda. AB yöneticileri, aynı muameleyi Suriye'den gelenlere, başka ülkeden gelenlere yapmıyorlar. Bu yüz kızartıcı, utanç verici bir iştir. İnsanlar arasında renklerine göre, saçının rengine göre, dinine göre ayrım yapmak, en utanılacak şeydir" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Gürcistan Ombudsmanı Nino Lomjaria ve beraberindeki heyetle kurumda bir araya geldi. Malkoç ve Lomjaria, iki ülke ombudsmanlık kurumları arasındaki iş birliğine yönelik mutabakat zaptını imzaladı. Malkoç, anlaşma ile Türkiye'ye gelen Gürcistan vatandaşlarına karşılaştıkları zorluklarda yardım edileceğini, aynı şekilde Gürcistan’a giden Türk vatandaşlarına da yaşayacakları zorluklarda yardımcı olunacağını söyledi. Malkoç, "Önemli olan insandır, insani değerlerdir. İnsanın yaşaması için hava, gıda, su ne kadar önemliyse hukuk ve insan hakları da o kadar önemlidir" diye konuştu. 

'BU YÜZ KIZARTICI'

Şeref Malkoç, Ukrayna savaşı ile başlayan mülteci akını üzerine Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik çalışmaları hakkında Polonya, Macaristan, Slovakya ve Romanya ombudsmanlarına mektup yazdıklarını söyledi. Macaristan ombudsmanının, bu mektup üzerine kendisini ülkeye davet ettiğini söyleyen Malkoç, "Sınır kapılarını gezdik. Göçmenlerin toplanma merkezlerindeki durumlarını gördük. Faydalı güzel bir görüşme oldu. Ukrayna savaşından kaçan insanların imkanları var ve araçları ile geliyorlar. AB’nin bütün ülkeleri, Ukrayna’dan gelen bütün göçmenlere kapsını açmış durumda. AB yöneticileri, aynı muameleyi Suriye'den gelenlere, başka ülkeden gelenlere yapmıyorlar. Bir ombudsman adına söylüyorum; bu yüz kızartıcı bir iştir, utanç verici bir iştir. İnsanlar arasında renklerine göre, saçının rengine göre, dinine göre ayrım yapmak en utanılacak şeydir. AB bunu yaptı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kamu Başdenetçisi MalkoçABMülteci
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