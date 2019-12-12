Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109711
ALTIN
275.618
DOLAR
5.7716
STERLİN
7.6060
EURO
6.4329
‘Zoraki evlilikte' profesyoneller sınıfta kaldı
‘Zoraki evlilikte' profesyoneller sınıfta kaldı
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık...
Anadolu lisesi öğrencileri robotik kodlama yarışmasında 4’üncü oldu
Anadolu lisesi öğrencileri robotik kodlama...
Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler ödüyor
Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler...
Kas ağrısı deyip geçmeyin
Kas ağrısı deyip geçmeyin
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kamplar sular altında kaldı

Suriye'de rejimin İdlib kenti ve kırsalına yönelik bombardımanından kaçanların kendi imkanlarıyla çadır kurup oluşturduğu kamplar, aşırı yağışların etkisi ile sular altında kaldı.

Kamplar sular altında kaldı

Suriye'de rejimin İdlib kenti ve kırsalına yönelik bombardımanından kaçanların kendi imkanlarıyla çadır kurup oluşturduğu kamplar, aşırı yağışların etkisi ile sular altında kaldı.

12 Aralık 2019 Perşembe 15:07
8 Okunma
Kamplar sular altında kaldı

HATAY - Suriye’nin Türkiye sınırına yakın, kuzeybatısındaki İdlib kenti kırsalında bulunan, sığınmacıların kendi imkanlarıyla oluşturduğu derme çatma çadırlardan oluşan bazı kamplar, bir süredir devam eden yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Ağırlıklı olarak İdlib’in güney kırsalındaki bombardımanlardan kaçan sivillerin yaşadığı kamplar aşırı sel tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. ​İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca kamplarda yaşayan insanlar için acil yardım çağrısında bulunuldu.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, kış mevsiminin soğukluğu ve ailelerin imkansızlığı nedeniyle sular altında kalan, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşayanların zor günler geçirdiklerini söyledi. Bombardımandan kaçarak geldikleri derme çatma ve sağlıksız şekilde oluşturulan çadırlarda yaşayanların, su baskını nedeniyle mağdur olduklarını belirten Tosun, "Ailelerin soba, yakacak, gıda ve hijyen paketlerine ihtiyacı var. Eğer bu yağışlar devam ederse, kampların birkaç gün sonra sel baskınına maruz kalma tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle sel felaketinin meydana gelmesi durumunda ailelerin mağdur olmaması için acil olarak bölgeye yardımların ulaştırılması gerekiyor" dedi.

'SULARIN İÇERİSİNDEYİZ'

Bombardımanda 7 çocuğunu kaybeden, İdlib’in kuzey kırsalındaki kampa gelerek sığınan Ayşe Casim (65), kaldıkları çadırı su bastığını belirterek, "Evlerimiz yıkıldı. Sahip olduğumuz her şeyi kaybettik. Bu kampta da 15-20 gündür yağmurun altındayız. Sularla iç içe yaşıyoruz” dedi.

BAĞIŞTA BULUNULABİLİYOR

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada yardım çalışmalarına destek olmak için bütün operatörlerden SURİYE yazıp 3072'ye kısa mesaj atarak 5 liralık bağışta bulunulabileceği, ayrıca İHH’nın banka hesaplarına 'SURİYE' açıklaması ile birlikte bağış yaparak vakfın bölgedeki çalışmalarına katkı sağlanabileceği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdlibSığınmacılarKamplar Sular Altında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama
Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama
MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Şırıngalı çikolata firmasından açıklama
Şırıngalı çikolata firmasından açıklama
Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile yardımcısına gözaltı
Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile yardımcısına gözaltı
İZDENİZ'de 'vapur kiralama' tartışması
İZDENİZ'de 'vapur kiralama' tartışması
Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu
Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu
Roman açılımında ikinci aşamaya geçilecek
Roman açılımında ikinci aşamaya geçilecek
Bursa'daki maden kazalarına açıklama
Bursa'daki maden kazalarına açıklama
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans