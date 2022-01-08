Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,033.32
ALTIN
797.36
DOLAR
13.81
STERLİN
18.89
EURO
15.78
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri alınacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye...
Frankfurt Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Frankfurt Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Denizli Merkezefendi’de 138 m² arsa satılacak
Denizli Merkezefendi’de 138 m²...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri alınacak

08 Ocak 2022 Cumartesi 09:19
3 Okunma
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 14/02/2022-18/02/2022 tarihleri arasında ilanda sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Yunus Emre Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Onikişubat/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yosundan jet yakıtı üretecek tesiste ilk test
Yosundan jet yakıtı üretecek tesiste ilk test
Vaka sayılarının yüzde 50 arttığı Samsun’da 'rehavet' endişesi
Vaka sayılarının yüzde 50 arttığı Samsun’da 'rehavet' endişesi
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Bahçeli 'Turkovac' aşısı oldu
Bahçeli 'Turkovac' aşısı oldu
Karaismailoğlu: 2021'de 128 milyon 565 bin yolcu hava yolu ile seyahat etti
Karaismailoğlu: 2021'de 128 milyon 565 bin yolcu hava yolu ile seyahat etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma