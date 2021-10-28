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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

28 Ekim 2021 Perşembe 10:29
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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

KAHRAMANMARAŞ - HAKKARİ'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in (23) Kahramanmaraş'taki baba evine acı haber ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğu haberine, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Altınyayla Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer verdi. Aile bireyleri, aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. 6 ay önce göreve başladığı, 10 gün önce de izne geldiği belirtilen şehit Selin’in fenalaşan babası Ergül ile annesi Selma'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrakları asılan eve gelmeye başladı.

Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel, bugün ikindide Altınyayla Mahallesi Mezarlığı’nda törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

DHA

Son Güncelleme: 28.10.2021 10:32
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşa şehit Ateşi Düştü
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