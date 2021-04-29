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Kadir Şeker'in avukatlarından Yargıtay'a 'tahliye' başvurusu

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in (20) avukatları, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin onayladığı ceza kararının bozulması ve tahliye için Yargıtay'a başvurdu.

29 Nisan 2021 Perşembe 14:30
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Kadir Şeker'in avukatlarından Yargıtay'a 'tahliye' başvurusu

KONYA - Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi. Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker’in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi.

Özgür Duran'ın avukatları da karara itirazda bulundu. 

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce hapis cezası onaylanıp, itirazlar reddedilerek, dosya Yargıtay'a gönderildi. 

Kadir Şeker'in avukatları da olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini savunarak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin onayladığı hapis cezası kararının bozulması ve tahliye için Yargıtay'a başvuruda bulundu. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadir ŞekerYargıtayTahliye
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KORONA İLLETİYLE GEÇEN BİR BUÇUK YILIN TASVİRİ!. Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/korona-illetiyle-gecen-bir-bucuk-yilin-tasviri-makale,51355.html Önce Vatan Gazetesi

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