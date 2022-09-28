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Kadın Girişimci Hediye OKYAY ile E-Ticaret Sektörü Üzerine Yaptığımız Röportaj

Liv Parfümeri Kozmetik Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi kurucusu, kadın girişimci Hediye OKYAY ile girişimcilik ve kozmetik sektörü üzerine gerçekleştirmiş olduğumuz röportajımız yayında!

28 Eylül 2022 Çarşamba 22:58
Kadın Girişimci Hediye OKYAY ile E-Ticaret Sektörü Üzerine Yaptığımız Röportaj

Merhaba Hediye hanım, öncelikle kadın girişimcileri desteklemek için yapmış olduğumuz röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ben Hediye OKYAY, Liv Parfümeri Kozmetik Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve ayrıca www.parfumtrendi.com e-ticaret sitesinin kurucusuyum. Girişimci olmadan önce çeşitli sektörlerde 21 yıllık iş tecrübem oldu. Ardından, küçük sermaye ile bu işe (4 aydır) girişimci olarak başladım ve şu anda da girişimci olarak çalışma hayatıma devam ediyorum.

E-ticaretin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Müşterilerin bir ürünü görmek için mağaza mağaza gezmesi, fiyatları karşılaştırması ve alacağı ürüne karar verince tekrar o mağazaya geri dönerek alışveriş yapması ve bunun için harcayacağı zaman ve enerji düşünülünce, e-ticareti bir hayli pratik ve hızlı bir yöntem olarak görüyorum. E-ticaret sadece tüketici açısından değil, üretici açısından da avantajlara sahip. Örneğin üretici açısından düşünüldüğünde fiziksel bir mağazaya sahip olmama, dolayısıyla her ay sabit fatura ve kira masrafları olmaması ve çalışan giderleri açısından daha masrafsız olduğu için kârlılık sağlıyor. Ayrıca e-ticaret ile güzel bir internet sitesi kurarak ve internet üzerinden satış elemanları çalıştırarak mağazada ulaşılabilecek müşteri kitlesinin çok daha fazlasına ulaşılmasına olanak veriyor.

Her geçen gün daha yoğun hayatlar yaşadığımız günümüzde, günün her saatinde alışveriş yapabiliyor olmak, farklı marka ve ürünlerin kalite ve fiyatlarını kolayca karşılaştırabilmek, internet üzerinden aynı ürünü mağazadan daha ucuza satın alma imkânı ve alışverişi yorulmadan ve zaman kaybetmeden yapabilmek, insanların her geçen gün e-ticareti daha fazla tercih etmesini sağlıyor. Ayrıca 2020 yılından itibaren ortaya çıkan Covid-19 salgınında e-ticaret, sağlığı koruma ve risk almadan ihtiyaçları karşılama anlamında bir çözüm olarak kullanıldı ve daha önceleri e-ticarete temkinli yaklaşan ve ürünü görüp denemeden alamayan kimseler dahi e-ticaretin konforuna alışmaya başladılar.

E-ticaret, perakende ticaret ile kıyaslandığında ise firmalar için maliyeti fiziksel mağaza açma maliyetine göre çok daha ucuz ve ayrıca stok ve dükkân işletme maliyetlerinden tasarruf edilir. Ancak diğer yandan ise müşteriler ürünleri deneyerek almadığı için e-ticarette iade oranı geleneksel ticarete göre daha yüksek.

Gördüğümüz kadarı ile birçok işi bir arada yapıyorsunuz, sizin için yorucu olmuyor mu?

Benim için hiç yorucu olmuyor, aksine her sabah kalktığımda bugün dünden farklı ne yapabilirim diye düşündüğüm bir amacım oluyor. Doğru planlama ile herkese, her şeye mutlaka zaman yaratmaya çalışırım. Benim için hayatta en kötü şey amaçsız yaşamaktır.

”Girişimcilik ve Kadın” denilince, bu konuda ülkemizin durumu hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Bu soruyu iki kısma ayırarak cevaplandırmak istiyorum; Öncelikle girişimcilik kısmı son yıllarda çok teşvik edilen bir durum olmaya başladı, eskiye göre hem özel sektör, hem üniversiteler, hem de devlet kurumları tarafından maddi olarak desteklenmeye çalışılan bir halde. Bu, umut verici bir durum. Umarım bizden sonrakiler için çok daha iyi olur. Ekonomi bağlamında ise üst kademelerdeki kadın yönetici ve çalışan sayısı arttıkça umutlanıyoruz. Kadınların çalışma hayatındaki aktif rolü daha çok artmalı, kadınların istihdama katılma oranın çok yüksek olduğunu hayal edin, bizler için ne büyük kazanım olur. Bu noktada elini taşın altına koyan tüm hemcinslerimle gurur duyuyorum.

Girişimciliğin size kattığı en büyük öğreti ne oldu?

Düştüysen kalkmayı ve daha farklı nasıl yapabilirim diye düşünmeyi öğretti. Dolayısıyla asla pes etmemeyi de.

Genç girişimciler ve bizden sonraki kuşaklar için tavsiyem ise hayallerininim peşinden gitsinler.

Hediye OKYAY

ParfumTrendi.com Kurucusu

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hediye OKYAYParfüm TrendiLiv Parfüm
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