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JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci temin edilecek

02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:44
JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci temin edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacına yönelik başvurular 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.

Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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