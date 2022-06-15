Jant, lastiğin iç kısmına yerleştirilen ve aracın hareketinin sağlanmasında doğrudan etkisi olan parçaya verilen isimdir ve metalden üretilir. Lastik ise, jantın çevresine monte edilerek aracın hareket etmesini sağlayan kauçuk maddeden yapılan bir parçadır. Jant, aracın dış görünüşü için büyük bir önem taşıyan ve lastiğin önemli bir parçasıdır. Aracın ağırlığı, çekiş gücü ve temel özellikleri göz ardı edilerek, sadece estetik zevkler doğrultusunda seçilen jantlar aracın mekanik aksamına ciddi zararlar verir ve gereksiz yakıt kullanımına öncüdür. Dolayısıyla araca uygun jantın tercih edilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca lastiklerin de jantlarla uyumlu olması gerekir aksi takdirde istenmeyen aksam sorunları ile karşılaşabilirsiniz. Buna ek olarak lastiklerinizi her mevsime uygun olacak şekilde değiştirmeyi ve her değiştireceğiniz zamanda lastiklerinizi kontrol etmeyi unutmayınız. Lastik bakımını ihmal etmezseniz lastikleriniz de uzun ömürlü olacaklardır. Siz de jant lastik hizmetleri ve daha birçok onarım hizmeti için Otopratik uzmanlığına güvenebilirsiniz. Daha hızlı bir servis hizmeti almak için Otopratik web sitesi üzerinden randevu oluşturmanız yeterlidir.

Jant Seçimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler Nelerdir?

Lastik seçimi kadar doğru jantın seçilmesinin de sürüş güvenliğinizde büyük bir payı vardır. Jant seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken noktaları maddeler halinde sizler için aşağıdaki gibi hazırladık.

Yalnızca görünüşü güzel olduğu için hiçbir jant araca takılmamalıdır. Kalitesi düşük olan, aracın ağırlığına uygun olmayan ve büyük ya da olması gerekenden küçük jant seçimi taşıt güvenliğini olumsuz yönde etkiler.

Yaygın olarak kullanılan jant türü olan çelik jantın en kaliteli olanı seçilmelidir. Aksi halde engebeli yollarda jant eğrilebilir veya kırılabilir.

Takılan jant büyüdükçe araçtaki sürüş konforu da aynı ölçüde azalır.

Jantlar sayesinde fren sisteminin soğuması sağlanır. Bu yüzden seçilen jantın dayanıklı malzemeden üretilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Jantların büyüklüğü arttıkça arabanın virajda savrulma olasılığı azalır, viraja girerken yol tutuşu daha sağlam hale gelir.

Büyük jantlar diğer ölçüdeki jantlara kıyasla daha ağırdır. Bu ağırlık artışı daha fazla yakıt tüketimine yol açar. Jant büyüdükçe arabanın sürüş performansı da azalır. Bunun sebebi ise büyük jantların döndürülmesi için motorun daha çok enerji harcamasıdır. Burada önemli olan husus aracın motor kapasitesinin büyük jantların ihtiyaç duyduğu gücü üretebilecek kapasitede olmasıdır.

Araca takılan jantlar aracın motor gücü ile uyumlu olmalıdır. Motor gücü yüksek olan ve daha ağır olan araçlara küçük jant takılması sonucunda araç patinaj yapabilir ve yol tutuş güvenliği sekteye uğrar.

Araca alınan jant mutlaka yetkili servis tarafından takılmalıdır.

Yanlış seçilen jant yüzünden araba daha gürültülü çalışır, araba savrulabilir, balans ayarı bozulabilir ve sürüş güvenliği sekteye uğrayabilir.

Jant Lastik Fiyatları

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