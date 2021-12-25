Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,891.28
ALTIN
691.04
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
Karabük Belediyesi 8 adet otobüs hattı ihale edecek
Karabük Belediyesi 8 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alacak

25 Aralık 2021 Cumartesi 09:34
10 Okunma
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacına yönelik başvurular 24 Aralık 2021 – 9 Ocak 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. 

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 25.12.2021 09:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisi
Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisi
İlk Turkovac aşılarının analizi başladı
İlk Turkovac aşılarının analizi başladı
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
Karabük Belediyesi 8 adet otobüs hattı ihale edecek
Karabük Belediyesi 8 adet otobüs hattı ihale edecek
Terör örgütü üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu
Terör örgütü üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu
Sahte içkide ölümü, metil alkol oranı tetikliyor
Sahte içkide ölümü, metil alkol oranı tetikliyor
DOĞU TÜRKİSTAN MÜCAHİDİ ABDULHEKİMHAN ANILDI
DOĞU TÜRKİSTAN MÜCAHİDİ ABDULHEKİMHAN ANILDI
"ABAY ve YUNUS EMRE: MANEVİ UYUM" ULUSLARARASI TOPLANTISI
"ABAY ve YUNUS EMRE: MANEVİ UYUM" ULUSLARARASI TOPLANTISI
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma