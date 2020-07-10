Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 16 oldu
Son Dakika
Van'daki tekne faciasında ölü sayısı...
İşsizlik oranı Nisan döneminde yüzde 12.8
Son Dakika
İşsizlik oranı Nisan döneminde yüzde...
15 Temmuz şehidinin ismi polis merkezinde yaşatılıyor
Son Dakika
15 Temmuz şehidinin ismi polis...
Yerli kripto para borsası global pazara nasıl açıldı?
Son Dakika
Yerli kripto para borsası global...
'Arpa ve buğdaydaki verim umut verici'
Son Dakika
'Arpa ve buğdaydaki verim umut...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama!

Jandarma Genel Komutanlığı, havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılmasının kanun gereği jandarmanın görevi olduğunu, jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir görevi yerine getirmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

10 Temmuz 2020 Cuma 15:35
0 Okunma
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama!

SAKARYA - Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlamamış havai fişeklerin Adapazarı Taşkısığı Mahallesi’ndeki taşocağında dün kontrollü bir şekilde patlatılacağı sırada yaşanan patlamada 3 jandarma şehit oldu. Jandarma Genel Komutanlığı yaşanan patlamanın ardından havai fişekleri patlatmanın jandarmanın görevi olmadığı yönündeki eleştirilere cevap verdi. Patlatma işleminin kanun gereği jandarmanın görevi olduğu belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Meydana gelen olayı müteakip bazı basın yayın organları ve sosyal medya ortamında, icra edilen faaliyetin sanki jandarmanın görevi değilmiş gibi anlaşılacak şekilde bir takım ifade ve paylaşımlar yer almıştır. Patlayıcı Maddelere Uygulanacak Esaslara ilişkin kanununun 7’nci maddesinde; “Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi, bölge ve atış sahalarında bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere, Jandarma Genel Komutanlığının yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır.” hükmü amirdir. Söz konusu patlama neticesinde, fabrika civarına dağılan patlayıcı maddelerin imhasının yapıldığı taş ocağının jandarma sorumluluk bölgesinde bulunması nedeniyle, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görevleri ve Yetkileri Kanun ve Yönetmeliği gereği, patlayıcıların imhasına yönelik tüm iş ve işlemlerin jandarma tarafından ifa edilmesi kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere kanuni bir zorunluluktur."

PAMİT PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ

Patlatma işlemini uzman ekiplerin yaptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olay bölgesinde patlamadan kaynaklanan, yöre halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek, çevreye dağılmış patlayıcı maddelerin toplanarak, güvenli bir bölgede patlatılma işlemlerinin de konunun uzmanı jandarma personeli dışında başka herhangi bir kurum kuruluş veya görevli birimin yerine getirmesi beklenemez. Bu kapsamda, konunun hassasiyeti ve önemine binaen Ankara ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarından özel eğitimli, konusunda uzman Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli görevlendirilmiş, kontrolsüz 15 tondan fazla patlayıcı madde bulunarak aynı bölgede imhası gerçekleştirilmiş, olay günü sabah saatlerinde 1,5 ton patlayıcı madde, havai fişek ve saniyeli fitil imha edilmiştir."

‘KANUNLA KENDİSİNE VERİLMEYEN BİR YETKİYİ YERİNE GETİRMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR’

Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda çalışma yapıldığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecrasında yer aldığı gibi, bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanması söz konusu değildir. Sorumluluk bölgesinde meydana gelen patlamada, yapılması gereken adli ve idari tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat gereği İl Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığının emir ve talimatları doğrultusunda Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yerine getirilmiştir."

‘OLAYIN SİYASİ SAİKLERLE TARTIŞMA KONUSU YAPILMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ’

Jandarma Genel Komutanlığı’nın mevzuatın kendine verdiği yetki çerçevesinde daima milletinin emrinde görev yapmayı kendine düstur edindiği ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin temini, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirleri almakla yükümlü kılınmış 181 yıllık köklü bir teşkilattır. Terörle mücadelenin başarılı bir şekilde yürütüldüğü şu günlerde; olayın, siyasi saiklerle tartışma konusu yapılması, asılsız ve eksik bilgi ile Jandarma Teşkilatının kamuoyu nezdinde bu tartışmaların içine çekilmek istenilmesi son derece üzüntü vericidir. Başta terörle mücadele olmak üzere emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen tüm faaliyetlere hukukun 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Havai Fişek FabrikasıJandarma Genel KomutanlığıSakarya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NEDEN KISKANIYORLAR?
NEDEN KISKANIYORLAR?
Bakan Soylu: Eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler
Bakan Soylu: Eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler
Bakan Soylu: Örgütü çökertiyoruz
Bakan Soylu: Örgütü çökertiyoruz
Sakarya'daki patlama ile ilgili flaş gelişme!
Sakarya'daki patlama ile ilgili flaş gelişme!
İzmir'de, tankerde 276 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı
İzmir'de, tankerde 276 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı
Kıyma ve kırmızı ette hileye dikkat
Kıyma ve kırmızı ette hileye dikkat
Sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı
Sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı
ATAK helikopterinin kokpitinden operasyon anı
ATAK helikopterinin kokpitinden operasyon anı
Bakan Soylu: İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi
Bakan Soylu: İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı