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İzmit'te sendikacıya muştalı saldırı

Türk-İş Kocaeli İl Temsilcisi, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Yakup Yıldız (52), kent merkezinde 2 kişinin muştalı saldırısına uğradı. Yaralanan Yıldız, hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise gözaltına alındı.

İzmit'te sendikacıya muştalı saldırı

Türk-İş Kocaeli İl Temsilcisi, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Yakup Yıldız (52), kent merkezinde 2 kişinin muştalı saldırısına uğradı. Yaralanan Yıldız, hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise gözaltına alındı.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:43
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İzmit'te sendikacıya muştalı saldırı

KOCAELİ - Olay, saat 11.00 sıralarında, kent merkezinde bulunan Acısu Parkı'nda meydana geldi. Yakup Yıldız'ın yanına yaklaşan, isimleri açıklanmayan 2 kişi, iddiaya göre, ellerindeki muştalarla saldırdı. Olayda yaralanan Yıldız, yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yıldız'ı ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yakup Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise muştalı saldırganları kısa sürede yakalayıp, gözaltına alarak, Saraybahçe Karakolu'na götürdü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk-İş Kocaeli İl TemsilcisiTürk Metal Sendikası Şube Başkanı Yakup YıldızSaldırı
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