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İzmit Körfezi'nde canlılık artıyor

17 Kasım 2021 Çarşamba 14:58
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İzmit Körfezi'nde canlılık artıyor

KOCAELİ - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin atık suları kontrol altına alması, uçakla yaptığı denetimlerde kirliliğe neden olan sanayi kuruluşları ve gemilere ağır cezalar yazmasıyla İzmit Körfezi'nin kirlenmesi önlenirken, balıklandırma projesiyle de balık popülasyonu arttı. Körfezde 50 yıl önce rastlanan orkinos yeniden görülürken, denize salınan balıklar da büyümüş olarak oltalara takıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin atık suları kontrolü ve uçakla yapılan denetimlerde deniz kirliliğine neden olan sanayi kuruluşlarıyla gemilere ağır cezaların yazılması İzmit Körfezi’ndeki kirlenmeyi ciddi oranda azalttı. Bu azalmayla, son 4 yılda yapılan çeşitli balıklandırma projeleriyle de balık popülasyonunda artış yaşandı. Körfezde yaklaşık 50 yıl önce rastlanan orkinos yeniden görülürken, denize bırakılan çeşitli türdeki balıklar da büyümüş halde oltalara takıldı. Dalgıçlar su altında canlılığı da görüntülerken balıkların fazlalığı dikkat çekti.

BIRAKILAN TÜRLER DENİZE UYUM SAĞLADI

Çeşitli balıklandırma projeleriyle son 4 yılda İzmit Körfezi’ne bırakılan yaklaşık 24 bin kalkan, levrek ve çipuranın çoğunun denize uyum sağladığı ve büyüdüğü görüldü. 23 Ekim 2020'de denize bırakılan ve bu sırada 150 gram olan kalkan balığının aradan geçen sürede gelişim gösterip 890 grama ulaştığı tespit edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit Körfezi
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