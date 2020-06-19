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İZMİR’DE “KENDİ GELECEĞİNİ GÖREMEYEN SÖZDE HOCALAR ŞİMDİ CEZAEVİNDE...”

SÖZDE BİOENERJİ ŞATOSU ÇÖKTÜ

19 Haziran 2020 Cuma 14:43
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İZMİR’DE “KENDİ GELECEĞİNİ GÖREMEYEN SÖZDE HOCALAR ŞİMDİ CEZAEVİNDE...”

HABER: ASLI MERCAN SARI


İzmir Torbalı’da yaşayan ve kendini biyoenerji uzmanı olarak tanıtan İlker Öncel, ilçede bulunan bir şatoda yasadışı seanslar düzenlediği iddiasıyla aylar önce Kanal D Ana Haber’de yer aldı. Devasa şatoda kamplar gerçekleştiren ve bunun karşılığında binlerce liralık paralar aldığı iddia edilen Öncel, sağlık alanında çalışma yaptığını iddia etmişti. Lise mezunu olan İlker Öncel kişi başı 2.000 TL’ye bioenerji kampları düzenliyor, şifa ve bolluk vadediyordu. Mağdurların mahrem görüntülerini de alenen paylaşıyorlardı. İstanbul’da yaşayan mağdur eşlerden biri CİMER’e eşim kaplara 200 bin kaptırdı diye şikâyette bulundu. Başka mağdurlar da vardı. İl sağlık müdürlüğü de inceleme başlattı. Kanal D Ana Haber’de ‘Skandal Biyoenerji Şatosu’ olarak bahsedilen haberde önemli iddialarda bulunmuştu. Bazı vatandaşlar, ‘Bu durumun önüne geçilmezse bu kişi Adnan Oktar gibi olacak’ ifadelerinde bulunmuşlardı. Hatta birçok mağdur parasını kaptırdığını bunu belgeleriyle ispat etmişti.  Öte yandan şatoda cin çıkarma gibi işlemlerin de yapıldığı Kanal D Ana Haber Muhabiri İbrahim Konar ortaya çıkarılmıştı. Birçok platformda yalanlayıp haberi çıkaran Kanal D muhabiri hakkında olur olmaz kelimeler sarf etmişlerdi.

    

SÖZDE BİOENERJİ SEANSLARI DÜZENLEDİLER KAZANDIKLARI PARALARLA LÜKS ŞATOLARDA YAŞAYIP ULTRA LÜKS TATİL YAPTILAR

Yaklaşık 5 ay önce İzmir İl jandarma ekiplerinin başlattığı operasyon sonuçlandı. Dini duyguları istismar eden haksız kazanç yapan İlker Öncel ve arkadaşı Serap Şentürk tutuklanarak cezaevine gönderildi. . İzmir Cumhuriyet başsavcılığı İbrahim Konar Haberinden sonra soruşturma başlattı ve hususla ilgili eş zamanlı 5 ilde yapılan baskınlarda 4 kişiyi de gözaltına aldı.

 Çevrenizde ne kadar cinci hoca, medyum, bioenerji uzmanı, sahte hoca gibi toplumu tehlikeye sokan tipler varsa lütfen ihbar edin... Jandarma, polis ve zabıta ekipleri anında müdahale ediyor. Sosyal medyadaki reklamların da ekran görüntüsünü alıp ifşa edin. Yoksa mağdurlardan kazandıkları paralarla lüks içinde bir hayat yaşıyorlar. İstismar edilen duygularınız ise cabası...

 İlker Öncel ve Serap Şentürk de onlardan biriydi. Şimdi ikisi de cezaevinde...

BAKSANIZA SÖZDE BİYOENERJİ UZMANI KENDİNİ SİTESİNDE BÖYLE ANLATMIŞ

İlker Öncel kendisine ait sitede kendisiyle ilgili bilgilerde şu ifadeleri kullandı:

İlker Öncel 24 Haziran 1974 tarihinde İzmir 'de dünyaya geldi. Çeşitli alanlarda ticaretle ilgilenmekte iken kendisinde olan bazı güçleri fark ederek spiritüel yolculuğuna başlamış olan İlker Öncel , Arapça okumayı öğrenerek, Kur'anı hatim etmiş ve Müslümanlık kalıbının içinde gereksinimlerini tam olarak yerine getirirken bu yaşamın ve bu kuralların bir sebebi olduğunu düşünerek, araştırmalarına Peygamberler Tarihine girerek başlamıştır.

Quantum Enerjisi ve NLP ile tanışınca birlik ve sevgi bilincini kavramış olan İlker Öncel; Hindistan Pune'de Osho Meditation Center'da meditasyon eğitimleri alarak Kundalini Master olmuştur. Kauai Adasına giderek Gaianın dişil enerji merkezinde Dişil Enerji Seremonisi alarak, bedenindeki eril ve dişil enerjileri tam olarak dengelemiştir. Bütün bunların sayesinde Nirvanaya ulaşmış ve Türkiye'de insanları Nirvanaya çıkartabilecek tek üstad olarak yetişmiştir. Mutlak egemen bilince ve Bir'e hizmete kendisini adamış ve 2017 yılından beri düzenlemiş olduğu Ruhsal Şifa ve Bolluk kamplarında yüzlerce kişinin kutsal şifaya ulaşmasına vesile olmuştur. Shaumblue enerji sistemini kuran İlker Öncel ayrıca meleklerin enerjisiyle çalışarak, meleklere kanallık yapmaktadır.

İnanmayın şu sahtekârlara. İnsanların, düşkünlerin iliklerini sömürmeden rahat bırakmıyorlar.

Olayı ortaya çıkaran ve haklı olduğu davanın sonuna kadar arkasında duran KANAL D MUHABİRİ İBRAHİM KONAR’I değerli ve topluma faydalı haberlerinden ötürü yürekten kutluyorum. 

Önce Vatan Gazetesi

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İzmirSözde Bioenerji Şatosu ÇöktüAslı Mercan SarıSözde HocalarCezaeviİlker Öncel
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