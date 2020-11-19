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İzmir depreminden sonra AKUT'a 1000 gönüllü başvurdu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altından 9 kişiyi kurtaran Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) yaklaşık 1000 gönüllü başvuruda bulundu.

19 Kasım 2020 Perşembe 12:39
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İzmir depreminden sonra AKUT'a 1000 gönüllü başvurdu

ANKARA - Türkiye'nin arama- kurtarma alanındaki ilk sivil toplum örgütü olan ve 1996 yılında kurulan AKUT, deprem, sel ve doğal afetler ile büyük kazalarda görev alırken, birçok arama- kurtarma faaliyetinde bulunuyor. Marmara depremindeki rolüyle o dönem dikkat çeken AKUT, 30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 18 farklı ekipten oluşan 268 gönüllü ile arama çalışmalarına destek verdi. 116 kişinin yaşamını yitirdiği, 1034 kişinin de yaralandığı depremin ardından AKUT ekipleri, enkaz altından 9 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Ekipler ayrıca 4 hayvanı canlı olarak, 10 kişinin de cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

BAŞVURU YOĞUNLUĞU

Yurt genelinde 27 ekip, yaklaşık 2 bin 200'ü aşkın gönüllüsü bulunan AKUT'a İzmir depreminin ardından çok sayıda gönüllü başvurdu. AKUT'a gerek internet sitesi gerekse mail yoluyla ulaşanlar, gönüllü olarak AKUT'ta görev almak istediklerini belirtti. Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık 1000 kişinin bu yöntemle başvurduğu öğrenildi. Ancak pandemi nedeniyle yeni başvurular kabul edilemiyor.

AKUT, 'ARAMA- KURTARMANIN AVRUPA BİRLİĞİ’NDE 

Öte yandan Arama Kurtarma Derneği, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamındaki Avrupa Sivil Koruma Havuzu’na (ECPP-European Civil Protection Pool) giren ilk Türk arama- kurtarma ekibi oldu. AKUT, bu başarıları sonucu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ModEX kapsamında kentsel arama- kurtarma ve medikal tatbikatlarını düzenleyecek konsorsiyumda ortak olarak görevlendirildi. AKUT ayrıca bunu başaran ilk Türk kentsel arama- kurtarma ekibi oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Izmir DepremiAKUT1000 GönüllüSeferihisar
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