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İzmir'deki orman yangınında son durum

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. 500 hektarlık alanda etkili olan ve kırsal Çatalca ile Beyler mahalleleri yakınlarında yoğunlaşan yangına 20 helikopter, 200 arazöz ile müdahale ediliyor. Bu arada gelen ihbarlar doğrultusunda yangının çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimaline karşı da araştırmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir'deki orman yangınında son durum

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. 500 hektarlık alanda etkili olan ve kırsal Çatalca ile Beyler mahalleleri yakınlarında yoğunlaşan yangına 20 helikopter, 200 arazöz ile müdahale ediliyor. Bu arada gelen ihbarlar doğrultusunda yangının çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimaline karşı da araştırmaların sürdüğü bildirildi.

20 Ağustos 2019 Salı 12:07
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İzmir'deki orman yangınında son durum

İZMİR - Karabağlar Tırazlı Mahallesi'nde geçen pazar günü saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Menderes'ten Ürkmez ve Seferihisar ilçesi yönüne kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik alana yayılan yangının ekiplerin aldığı önlemlerle köylere ulaşması engellendi. Yangının başlangıcından beri bölgede bulunan ve dün gece boyunca da söndürme çalışmalarına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece görüş sistemi takılı helikopterden ekipleri koordine etti. Yangın, rüzgarın de etkisini azaltmasıyla birlikte kırsal Beyler ile Çatalca mahalleleri yakınlarında yoğunlaştı. 500 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının 20 helikopter, 200 arazöz ve orman işçileri ile sürdüğü bildirildi.

Bu arada çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili özellikle vatandaşlardan gelen bazı ihbarlar sonrasında sabotaj olma ihtimaline karşı ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Son Güncelleme: 20.08.2019 05:08
Anahtar Kelimeler:
Orman Yangınıİzmir
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