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İzmir Barosu avukatları: Dilara Yıldız olayının takipçisi olacağız

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:39
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İzmir Barosu avukatları: Dilara Yıldız olayının takipçisi olacağız

İZMİR  - İzmir Barosu avukatları, İstanbul’da eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız için basın açıklaması yaparak, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

İzmir Barosu avukatları, İstanbul’da eski nişanlısı tarafından katledilen meslektaşları avukat Dilara Yıldız için basın açıklaması yaptı. İzmir Adliyesi C Kapı önünde bir araya gelen grup adına açıklamayı İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elçin Kılınçer Ot yaptı. Yılmaz cinayetinde sürecin takipçisi olacaklarının altını çizen Ot, “Biliyorsunuz değil mi? Şimdi yetkili ağızlardan taziye mesajları dile getirilecek. Ancak meslektaşımız Avukat Dilara Yıldız ise bir daha kimseye sarılamayacak. Bir daha yarını olmayacak. Yalnızca kadın olduğu ve birine ‘İstemiyorum’ dediği için tüm hayatı, umutları, gelecek hayalleri ve sevdaları elinden alındı. Artık sevdiği hiçbir şeyi yapamayacak. Dilara Yıldız’ı yalnızca katil eski nişanlısı değil, ikiyüzlü politikaların ve cinsiyetçi söylemlerin sahipleri de öldürdü. Tetiği doğrudan çekmeseler de silahı tutan el onlarındı. İzmir Barosu avukatları olarak eski nişanlısı tarafından katledilen Dilara Yılmaz’ı çok büyük bir üzüntüyle anıyor, olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Barosu AvukatlarıDilara Yıldız
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