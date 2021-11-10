İzmir, Ata'sını andı

İZMİR - İZMİR'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'te hayat durdu.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, protokol ve STK üyeleri ile yüzlerce kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler çaldı; yayalar, sürücüler ve esnaf Atatürk için saygı duruşunda bulundu. İzmir'de hayat, 1 dakikalığına durdu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.



Öte yandan kentin en işlek caddelerinden Yeşildere Caddesi'nde de sürücüler, durdurdukları araçlarının yanında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.