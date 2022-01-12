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İYİ Parti'den Kazakistan konulu söyleşi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında ‘’İYİ Parti İstanbul, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı’’ tarafından Kazakistan’ın dünü, bugünü ve güncel olayları masaya yatırıldı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:19
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İYİ Parti'den Kazakistan konulu söyleşi

Haber: Koray Kamacı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında ‘’İYİ Parti İstanbul, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı’’ tarafından Kazakistan’ın dünü, bugünü ve güncel olayları masaya yatırıldı. Söyleşideki konuşmacı ise İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Sn. Buğra Kavuncu idi. Kazakistan olayları enine boyuna ele alınarak gayet verimli bir söyleşi oldu. Çok sayıda partilinin de katıldığı konferansta ayrıca soru cevap da yapılarak önemli konular gündeme geldi.

Söyleşide konuşmacı olan Sn. Buğra Kavuncu, önce Kazakistan’ın tarihini ele alıp Sovyet dönemi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri tarihi bütünlük içinde, sosyal ve siyasi manada ele alıp ustaca açıkladı. Ayrıca konuşmasında Kazakistan’daki son yaşanan hadiseleri de önemli bilgiler eşliğinde yorumlayarak çarpıcı analizler yaptı. Kazak liderler Nursultan Nazarbayev ve Kasım Cömert Tokayev ile ilgili de geçmişten günümüze önemli ayrıntı ve bilgiler sunarak farklı perspektifler de sundu.

Programa katılan çok sayıda partili sonrasında soru cevap şeklinde devam eden söyleşide önemli sorular sorarak güzel bir söyleşi olmasını sağladılar. Kazakistan’ın önemi bizzat orada da yaşamış olan Buğra Kavuncu tarafından ustaca anlatıldı. Gayet verimli ve güzel geçen söyleşi sonunda samimi sohbetler ve anlar da oluştu.

Önce Vatan Gazetesi

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İyi Parti
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