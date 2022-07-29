Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.571,88
ALTIN
1.010,47
DOLAR
17,85
STERLİN
21,74
EURO
18,27
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış...
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İTÜ'den akademik personel alacak
İTÜ'den akademik personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İTÜ'den akademik personel alacak

29 Temmuz 2022 Cuma 14:24
İTÜ'den akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin muhtelif birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca 92 öğretim elemanı alacak.

Başvurular kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacak. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (https://www.itu.edu.tr/duyurular) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sınav takvimi aşağıdaki gibidir.

Başvuru Başlama tarihi: 29.07.2022
Başvuru Bitiş Tarihi: 12.08.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 18.08.2022
Sınav Tarihi: 24.08.2022
Sonuç Açıklama Tarihi: 31.08.2022

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Türkistan’da soykırımın durdurulması için çağrı
Doğu Türkistan’da soykırımın durdurulması için çağrı
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
“LALELİ MODADIR”
“LALELİ MODADIR”
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول