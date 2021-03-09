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İtalya'ya gidecek olan konteynerden 55 kaçak göçmen çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde İtalya'ya gidecek bir gemiye yüklenmesi planlanan konteynerda Irak uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. 6 gündür konteynerde oldukları belirlenen kaçak göçmenlerin havasız kalınca ses çıkarıp, yardım istedikleri öğrenildi.

09 Mart 2021 Salı 15:25
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İtalya'ya gidecek olan konteynerden 55 kaçak göçmen çıktı

İZMİR - Aliağa ilçesindeki özel bir konteyner limanında, İtalya'ya gidecek olan bir gemiye yüklenecek olan konteynerden dün gece yarısı sesler gelmeye başladı. Liman personeli de durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine limana gelen jandarma ekipleri, konteynerı açtıklarında Irak uyruklu 55 kaçak göçmen ile karşılaştı.

Yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin, 6 gündür konteynerde oldukları, havasız kalınca konteynıra delik açtıkları, ölüm korkusuyla ses çıkararak yardım istedikleri belirlendi. 33'ü kadın 55 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaİzmir55 Kaçak Göçmen
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