Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94831
ALTIN
262.171
DOLAR
5.7855
STERLİN
7.3396
EURO
6.5818
TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET
TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET
BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...
BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...
PAMPLONA HATIRASI
PAMPLONA HATIRASI
ŞEHRİN İÇİNDE, ORGANİK YAŞAM...
ŞEHRİN İÇİNDE, ORGANİK YAŞAM...
Bir Yıldız Yetişiyor: NEHİR AKKARTAL
Bir Yıldız Yetişiyor: NEHİR AKKARTAL
İş fırsatları için hemen tıkla!

İşte Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu, "Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var" dedi.

İşte Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu, "Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var" dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:57
11 Okunma
İşte Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı

ANKARA - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu başkanlığında toplandı. Komisyonda konuşan Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili toplumdaki tartışmalara değindi. Uslu, Türkiye'de bulunan Suriyelilere maaş verilmediğini söyleyerek, "Hayatlarını idame ettirmeleri için yardım yapılıyor. Sığınmacıların ve Suriyelilerin suç işlediği iddiası tamamen bir efsaneden ibaret ve gerçekleri yansıtmıyor. İşlenen tüm suçların yüzde 3'ünün Suriyeliler tarafından işlendiğini gördük. Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor. Bunlara insani ve adalet duygusu temelinde yaklaşıyoruz. Göç isteğe bağlı bir durum değil. Savaştan kaçan sığınmacılar büyük bir travma yaşıyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var" dedi.

'201 YABANCI UYRUKLU ÇOCUĞA BAKILIYOR'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Hakan Keçe ise, Türkiye genelinde bin 192 çocuk evi kurduklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Çocuk evlerinde 5 bin 495 personel görev yapıyor. 62 ilde 111 Çocuk Evleri Sitesi kurduk. Bu sitelerde 6 bin 772 personel görev yapıyor. 35 ilde 64 Çocuk Destek Merkezi kurduk. Çocuk Destek merkezlerinde 2 bin 465 personel görev yapmaktadır. Aralarında Suriyeli çocukların da bulunduğu 469 yabancı uyruklu çocuk bu kurumlarımızdan hizmet alıyor. Koruyucu aile kapsamında 201 yabancı uyruklu çocuğa bakılıyor. Çocuklardan 97'si Suriyeli."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyede Yaşayan SuriyeliSayıSuriyeliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKİYE DÜNYA ASKERİ GÜÇ SIRALAMASINDA İLK 10 İÇERİSİNDE
TÜRKİYE DÜNYA ASKERİ GÜÇ SIRALAMASINDA İLK 10 İÇERİSİNDE
Aksaray'a şehit ateşi düştü
Aksaray'a şehit ateşi düştü
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Kara Harp Okulu davasında karar
Kara Harp Okulu davasında karar
Kaza kurşunuyla şehit olan onbaşı, toprağa verildi
Kaza kurşunuyla şehit olan onbaşı, toprağa verildi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu ev müze oluyor
Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu ev müze oluyor
'Yavuz' sondaj gemisi Akdeniz'de
'Yavuz' sondaj gemisi Akdeniz'de
ABD Başkonsolosluğu çalışanı Cantürk'ün ev hapsi kaldırıld
ABD Başkonsolosluğu çalışanı Cantürk'ün ev hapsi kaldırıld
Sözleşmeli öğretmenlik için takvim belli oldu
Sözleşmeli öğretmenlik için takvim belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans