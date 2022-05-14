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İşte Başarılı İş Kadını Kader Kılıç'ın İş Hayatı! Kader Kılıç Başarısının Sırrını Anlattı!

Son dönemlerde pek çok başarı hikayeleri dinliyoruz. Ancak bu sefer biraz daha farklı bir başarı hikayesiyle sizlerleyiz.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 19:08
İşte Başarılı İş Kadını Kader Kılıç'ın İş Hayatı! Kader Kılıç Başarısının Sırrını Anlattı!

Son dönemlerde pek çok başarı hikayeleri dinliyoruz. Ancak bu sefer biraz daha farklı bir başarı hikayesiyle sizlerleyiz. Sadece yaşadığı şehirde değil Türkiye'nin pek çok şehrinde yatırımları bulunan ve Tüm Türkiye'ye örnek başarılarıyla da ilgileri üzerinde toplayan Kader Kılıç'tan bahsedeceğiz sizlere.

Kader Kılıç, 1981 yılı Ordu doğumludur. Ordu da eğitim hayatını sürdürmüş ardından memleketinde genç yaşlarda ticari girişimlere başlamıştır. Güzellik ve bakım sektöründen, inşaat sektörüne; mobilya sektöründen, dekorasyon sektörüne kısacası pek çok sektörde adından başarıyla söz ettiren Kader Kılıç, sadece ticari faaliyetlerle de kalmayıp pek çok STK'da da aktif roller üstlenerek toplum için faydalı şeyler yapmak adına da elini taşın altına koyuyor.

Ordu'da başlayan yatırımlar serüveni, başta Antalya, İstanbul ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrinde başarıyla sürmekte. Bir kadının kolay cesaret edemeyeceği sektörlerden biri olan inşaat sektörüne girip; Antalya'da 36 villalık projeyi alnının akıyla tamamlayan Kader Kılıç, Antalya'da pek çok turizm ve inşaat yatırımları ile de kendisini Antalya halkına kısa sürede sevdirmiş.

Türkiye'nin pek çok şehrinde yer alan yatırımları ile 100'e yakın kişiye istihdam sağlayan ve her geçen gün istihdam sağladığı kişi sayısını artırarak başarılara doymayan Kader Kılıç, başarısının sırrının; başta ailesi, yakın çevresi ve çalışanlarının kendisine olan güveni ve sadakati kaynaklı olduğunu dile getirdi. 

"Bir kadının ayakları üzerinde durabilmekten çok daha ötesini yapabileceğini göstermek istiyorum." mottosuyla ticaret hayatında başarıdan başarıya koşan Kader Kılıç'a kariyerinde başarılar dileriz.

Önce Vatan Gazetesi

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