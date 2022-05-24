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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

24 Mayıs 2022 Salı 13:36
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Üniversitesi’nin ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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