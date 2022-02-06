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İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

06 Şubat 2022 Pazar 09:20
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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