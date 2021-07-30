Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1381.92
ALTIN
493.26
DOLAR
8.4066
STERLİN
11.7308
EURO
10.0162
Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak
Konya Çeltik'te 76 adet...
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli su satışı
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli...
Bartın'da toplu ulaşım ihalesi
Bartın'da toplu ulaşım ihalesi
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris'te görev yapmaya başladı

30 Temmuz 2021 Cuma 14:10
7 Okunma
İstanbul İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris'te görev yapmaya başladı

İSTANBUL - Antalya, Manavgat'ta yangın söndürme faaliyetlerinde bulunan İBB İtfaiyesi; 101 personel, 14 araçtan oluşan bir ekip 101 personel, 14 araçtan oluşan bir ekibi de Marmaris'e sevk etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini bölgeye sevk eden İBB, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın için de ekipler görevlendirdi. 101 personel, 14 araçtan oluşan bir ekip ilçede devam eden söndürme çalışmaları için dün gece yarısı yola çıktı. Ekipler öğle saatlerinde bölgeye intikal ederek çalışmalarına başladı. 

Antalya Manavgat'a ulaşan, 101 personel ve 14 araçtan oluşan İBB ekibi, bölgede çalışan diğer ekiplerle koordine olarak Gazipaşa ilçesinde farklı noktalarda yangın söndürme çalışmalarına başladı. İBB ayrıca 8 personel ve 4 araçtan oluşan İSKİ destek ekibini de bölgeye gönderdi.


 

HACI BEKTAŞ VELİ FESTİVALİ ERTELENDİ

Öte yandan, tüm canlılara ve insanlığa duyduğu sonsuz sevgiyle bilinen Hünkar Hacı Bektaşı Veli'nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinlikler, birçok ilde devam eden yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UNESCO'nun ilan ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma yılında gerçekleştireceği etkinlikleri birçok kenti teslim alan, can ve mal kayıplarına neden olan yangınlar nedeniyle ertelendi. 30 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak "Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali" ile ilgili yeni planlamanın ilerleyen tarihlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün başlaması planlanan etkinliklerin ertelendiğini yayınladığı mesajla duyurdu. İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli'nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ItfaiyesiManavgatMarmarisGörev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman yangınlarını özel ekip araştırıyor
Orman yangınlarını özel ekip araştırıyor
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Masada sonuna kadar mücadele edeceğiz
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Masada sonuna kadar mücadele edeceğiz
Bakan Karaismailoğlu: Bayramda 11 milyon 809 bin biletli yolcu seyahat etti
Bakan Karaismailoğlu: Bayramda 11 milyon 809 bin biletli yolcu seyahat etti
Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen yakalandı
Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı
Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı
Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
Şehit teğmen ve uzman çavuş, memleketlerine uğurlandı
Şehit teğmen ve uzman çavuş, memleketlerine uğurlandı
İletişim Başkanı Altun: Başörtüsü kararı AB'nin iki yüzlülüğünü ortaya koydu
İletişim Başkanı Altun: Başörtüsü kararı AB'nin iki yüzlülüğünü ortaya koydu
Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı
Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma