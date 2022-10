İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: 2 yaralının durumu kritik

İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden madencileri ziyaret etti. Memişoğlu, "İlk müdahaleleri çok iyi yapılmış, şu anda da hastalarımız kritik durumda olmalarına rağmen her türlü tedavi uygulanıyor. Bir süreç bu. Özellikle iki hastamızın durumları kritik, inşallah onlar da toparlayacak" dedi.



Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden 6 yaralı madenci ve yakınlarını İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu öğle saatlerinde ziyaret etti. Kemal Memişoğlu ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasına taziye dilekleri ve hastane ekibine teşekkürle başlayan Memişoğlu "Burada bir ekip ruhuyla çalışılıyor. Bütün ekip hastalarımızın iyileşmesi için çaba harcıyorlar, huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum. Hasta yakınları da burada misafirimiz, onların da her türlü ihtiyaçları hastanemizde karşılanıyor" dedi.



Yaralıların durumu hakkında bilgi veren Memişoğlu, "Şu anda, tabi ki geniş yanıkları olan hastalarımızın durumlarında sadece yanıkla ilgili değil bir süre sonra bütün sistemle alakalı desteğe ihtiyaçları var. İlk müdahaleleri gerçekten çok iyi yapılmış. Şu anda da hastalarımız kritik durumda olmalarına rağmen her türlü tedavi uygulanıyor. Bir süreç bu, insanlar da merak ediyorlar. Özellikle iki hastamızın durumları kritik, inşallah onlar da toparlayacak. Diğer hastalarımızın da tedavileri devam ediyor. Toplumumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık altyapımızla elimizden geleni yapacağız, bundan sonrası bir süreçtir hep beraber göreceğiz. Allah bizlere bir daha böyle üzüntüler yaşatmasın. Birlikte her şeyin üstesinden gelecek bir toplumuz" diye konuştu.



Kemal Memişoğlu açıklamalarının ardından hastaneden ayrıldı.