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İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor

14 Ocak 2022 Cuma 10:53
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İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Son başvuru tarihi 28.01.2022 olup, her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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