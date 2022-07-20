İstanbul'da Kazakların Türkiye'ye göçünün 70. yıldönümü kutlanıyor

HABER: M. KEMAL SALLI

İstanbul Kazaklarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kazakkent Altay Derneği ile Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğunca desteklenen etkinliğe Başkonsolos Alim Bayel, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Öz, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde mukim Kazak dernekleri başkanları ve üyeleri katıldı.

Binlerce Kazak 1930'larda başlayan uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkarak, Himalaya dağlarını aşıp Hindistan'a ve ardından Pakistan'a ulaştılar. Bu külfetli yolculukta binlerce insan yolun zorlukları ve çeşitli hastalıklar yüzünden hayatını kaybetti.

13 Mart 1952'de Türkiye Başbakanı Adnan Menderes başkanlığındaki Bakanlar Kurulu özel bir kararnameyi imzalayarak hayatta kalan soydaşlarımızın Türkiye'ye kabul edilmesini sağladı. Türkiye'ye ulaştıklarında Kazakların sayısı ancak iki bin kadardı. Türk Hükümeti onlara vatandaşlık vererek, tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev geçen yıl gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinde Adnan Menderes'i anarak Türkiye'ye şükranlarını sunmuştu. Bu yıl ise Almatı ve Türkistan'da iki caddeye Adnan Menderes adı verildi.

Bu itibarla Kazakların Türkiye'ye göçünün 70. yıldönümünü kutlama etkinliği, bir vefa borcu olarak Adnan Menderes'in kabrinin ziyareti, Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başladı. Daha sonra 1500’e yakın soydaşımızla piknik alanında bir araya gelinerek anma ve kutlama etkinliği devam etti.

Sözkonusu anma ve kutlama programı, göçün 70. yıldönümü kapsamında düzenlenen faaliyetler silsilesinden sadece biri. Etkinlikler dizisi devam edecektir.