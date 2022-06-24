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İstanbul Aydın Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor

24 Haziran 2022 Cuma 15:03
İstanbul Aydın Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Aydın Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 08.07.2022 olup, postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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