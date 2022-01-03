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İstanbul Aydın Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

03 Ocak 2022 Pazartesi 11:41
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İstanbul Aydın Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Aydın Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alacak.

Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını CD veya Flash Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına CD veya Flash Bellek ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş (15) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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