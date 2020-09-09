Isparta'ya şehit ateşi düştü

ISPARTA - İdlib’de görev yaparken rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın acı haberi, Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan eşi Emine Erdoğan'a ulaştı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, beraberindeki askeri yetkililerle birlikte şehidin Emre Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, şehadet haberini verdi. Erdoğan ailesi büyük üzüntü yaşarken, acı haberi alan diğer yakınları ve komşular da taziye için şehit evine geldi.



TÖREN ÇANAKKALE'DE YAPILACAK



Daha önce Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın geçen yıl ağustos ayında İstanbul Bağcılar'daki 47'nci Tugay Komutanlığı'na atandığı belirtildi. Tugay komutanı olarak görevini sürdüren Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın naaşının Hatay'dan hareket edecek uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na ineceği, buradan da eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elif Naz ile kayınvalidesinin aynı uçağa bindirilip, tören için Çanakkale'ye uğurlanacağı öğrenildi.

ŞEHİDİN AİLESİ ASKERİ UÇAĞA ALINDI



Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yaparken rahatsızlanıp şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın cenazesini taşıyan askeri uçak, saat 13.40'ta Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na indi. Burada şehidin eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elif Naz ile kayınvalidesinin yanı sıra Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, askeri ve mülki erkan tarafından karşılanan uçak, aprona yanaştı. Daha sonra şehidin eşi, kızları ve kayınvalidesi askeri uçağa bindirildi. Ardından uçak, şehidin cenazesinin toprağa verileceği Çanakkale'ye gitmek için havalandı.