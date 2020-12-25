Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426
ALTIN
456.485
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.0892
EURO
9.2192
Proje Teknik Elemanı Alınacak
Proje Teknik Elemanı Alınacak
100 Adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecektir
100 Adet S plaka...
242 öğretim üyesi alınacak
242 öğretim üyesi alınacak
55 feribot kiraya verilecek
55 feribot kiraya verilecek
Midye ve istiridye yetiştirme tesisi kurulumu satın alınacaktır
Midye ve istiridye yetiştirme...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İsmet İnönü, 47'nci ölüm yıl dönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 47'nci yılında, memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

25 Aralık 2020 Cuma 15:33
6 Okunma
İsmet İnönü, 47'nci ölüm yıl dönümünde anıldı

MALATYA - Anma törenine Vali Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Baro Başkanı Enver Han, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önüne çelenk bırakılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyetinin Ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönüölümünün 47nci Yılı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girişimci İşadamı Umut Önder Altıntaş Tunalı Hilmi Caddesi’ni Burger King’e Kavuşturdu
Girişimci İşadamı Umut Önder Altıntaş Tunalı Hilmi Caddesi’ni Burger King’e Kavuşturdu
Amanoslar'da, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Amanoslar'da, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
MSB: Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildi
MSB: Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildi
Pistten çıkan uçak soruşturmasında flaş gelişme!
Pistten çıkan uçak soruşturmasında flaş gelişme!
LEYLA İÇİN MÜCADELE BİTMEDİ
LEYLA İÇİN MÜCADELE BİTMEDİ
Şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı
Şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı
İncirlik Üssü'ne düşen dron, incelemeye alındı
İncirlik Üssü'ne düşen dron, incelemeye alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Türkçe ibadet ve ezan' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Türkçe ibadet ve ezan' açıklaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma