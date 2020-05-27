İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dün tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Karadayı'nın cenazesi tedavi gördüğü özel hastanenin morgundan alınarak, Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülmüştü. Karadayı için bugün hastane bahçesinde askeri tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güner ile aile yakınları katıldı. Törenin ardından cenaze namazı kılınan Karadayı'nın naaşı Çengelköy Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.