İskenderun’a trenle gelen askeri araçlar, sınıra gönderildi

HATAY - İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.
DHA
Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.
HATAY - İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.
DHA