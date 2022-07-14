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İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, hayatını kaybetti

14 Temmuz 2022 Perşembe 14:40
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, hayatını kaybetti

YUNANİSTAN - Yunanistan'da, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı İskeçe kentinin müftüsü Ahmet Mete (57), bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yunanistan'da yoğunlukla Batı Trakya Türklerinin yaşadığı İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, bu sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. İskeçe Müftülüğü görevini 2007 yılından bu yana yürütün Mete, yarın kentte düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Batı Trakya Türklerinin haklarının mücadelesinde önemli rol oynayan Ahmet Mete'nin ölümü, Batı Trakyalı Türkler arasında büyük üzüntüye neden oldu. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yayımladığı taziye mesajında, "Batı Trakya davasının yılmaz savunucusu, hepimizin gönlünde ayrı bir yeri olan; İskeçe Seçilmiş Müftüsü kıymetli dostum Ahmet Mete'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya'ya başsağlığı diliyorum" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 14.07.2022 14:45
Anahtar Kelimeler:
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
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