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İran'dan koronavirüs tahliyesi

İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi. Yolcular, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla karantina altında tutulacak.

25 Şubat 2020 Salı 15:06
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İran'dan koronavirüs tahliyesi

ANKARA - 

Sağlık Bakanlığı: Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren, komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir.

Bu çerçevede THY’ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara’ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İrandan Koronavirüs TahliyesiSağlık BakanlığıKoronavirüs
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