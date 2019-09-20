Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100543
ALTIN
275.806
DOLAR
5.6922
STERLİN
7.1504
EURO
6.2902
Flamingoların bir gölü daha kurudu
Flamingoların bir gölü daha kurudu
Çölyak hastaları için glutensiz aşure
Çölyak hastaları için glutensiz aşure
İtalya Kültür Bakanlığı’ndan Paper Moon’a ödül
İtalya Kültür Bakanlığı’ndan Paper Moon’a...
Yalçın Koşukavak, sezona iyi başlangıçlarını Bursaspor'da da sürdürdü
Yalçın Koşukavak, sezona iyi başlangıçlarını...
Çocuklarda şeker hastalığı 40 yılda hızla arttı
Çocuklarda şeker hastalığı 40 yılda...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

20 Eylül 2019 Cuma 11:40
7 Okunma
Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıIrak KuzeyiPENÇE HAREKATI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP önündeki eylemde 18'inci gün
HDP önündeki eylemde 18'inci gün
Suriye sınırına sağlık ve kurtarma ekibi sevkiyatı
Suriye sınırına sağlık ve kurtarma ekibi sevkiyatı
Eski İBB görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası
Eski İBB görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı!
HDP önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu
HDP önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması başladı
"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması başladı
Konya Stadyumu'nda, PKK için keşif yapan sanıklara hapis cezası
Konya Stadyumu'nda, PKK için keşif yapan sanıklara hapis cezası
Adnan Menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı
Adnan Menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans