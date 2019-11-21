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Irak kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride aranan olmak üzere 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Irak kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride aranan olmak üzere 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

21 Kasım 2019 Perşembe 11:35
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Irak kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Irak4 PKKlıTeslim
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