Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
120806
ALTIN
292.432
DOLAR
5.8852
STERLİN
7.6547
EURO
6.5502
Piyanonun altın kızı Nil, idolü Gülsin Onay'la aynı sahnede
Piyanonun altın kızı Nil, idolü...
Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil
Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya...
Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor
Caner Osmanpaşa, milli takıma göz...
Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı biletleri satışa...
Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti
Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu, Şırnak'ta toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater (31), memleketi Şırnak'ın İdil ilçesinde, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu, Şırnak'ta toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater (31), memleketi Şırnak'ın İdil ilçesinde, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

14 Ocak 2020 Salı 00:00
10 Okunma
Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu, Şırnak'ta toprağa verildi

ŞIRNAK - Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında, dün teröristlerle çıkan çatışmada, güvenlik korucusu İlyas Bağater ile Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay şehit oldu. Şehit İlyas Bağater için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören sonrası memleketi İdil ilçesine bağlı Tepeköy'e getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Bağater için düzenlenen cenaze törenine; Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İdil Kaymakamı Zafer Sağ ve Bağater ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin eşi Hafize Bağater, cenazede yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in cenazesi, kılınan namazın ardından Tepeköy Mezarlığı'nda, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Şehit İlyas Bağater'in Hiranur (5), Abdullah (2,5) ve 7 aylık Furkan adında çocukları olduğu öğrenildi. 

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2020 06:35
Anahtar Kelimeler:
ŞırnakIrakşehit Güvenlik Korucusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı
Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı
Hızlı tren kazası davası sanığından çarpıcı açıklama
Hızlı tren kazası davası sanığından çarpıcı açıklama
Tank modernizasyonumuz devam ediyor
Tank modernizasyonumuz devam ediyor
Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor
Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor
Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı
Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı
Soyulan iş insanı Cemalettin Sarar: Şaka yapıyorlar zannettim
Soyulan iş insanı Cemalettin Sarar: Şaka yapıyorlar zannettim
Yüksekova'da, kayıp işletmecinin cansız bedeni bulundu
Yüksekova'da, kayıp işletmecinin cansız bedeni bulundu
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1660 EYP, 891 mayın etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1660 EYP, 891 mayın etkisiz hale getirildi
İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor
İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans