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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08 Kasım 2019 Cuma 11:26
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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
4 Terörist EtkisizMilli Savunma Bakanlığı
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