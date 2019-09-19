Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.