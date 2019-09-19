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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:34
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IrakMilli Savunma BakanlığıPençe-3 Harekâtı
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